Präsidentschaftswahl: Beteiligung an vorzeitiger Stimmabgabe beträgt 34,74 Prozent

Photo : YONHAP News

Bei der vorzeitigen Stimmabgabe zur morgigen Präsidentschaftswahl ist mit 34,74 Prozent die bisher zweithöchste Beteiligung erreicht worden.Der Nationalen Wahlkommission zufolge gingen etwa 15,42 Millionen der insgesamt 44,39 Millionen Wahlberechtigten im Rahmen der vorzeitigen Stimmabgabe am vergangenen Donnerstag und Freitag wählen.Von allen Regionen verzeichnete die Provinz Süd-Jeolla, die als Hochburg der Demokratischen Partei gilt, mit 56,5 Prozent die höchste Wahlbeteiligung. Dahinter folgten Nord-Jeolla mit 53,01 Prozent und Gwangju mit 52,12 Prozent.Das Schlusslicht bildete Daegu, Hochburg der Partei Macht des Volks, mit 25,63 Prozent.Die Beteiligung in Seoul lag bei 34,28 Prozent, die in der Provinz Gyeonggi bei 32,88 Prozent. In Incheon wurden 32,79 Prozent verbucht.