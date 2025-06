Trailer zu Staffel 3 von „Squid Game“ veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Der Haupttrailer zur dritten Staffel der koreanischen Serie „Squid Game“ ist veröffentlicht worden.Die Veröffentlichung erfolgte beim Fan-Event von Netflix „Tudum 2025“ am Samstag (Ortszeit) in Los Angeles.Der Trailer zeigt eine riesige Young-Hee-Puppe, die ein langes Springseil dreht, und ein Labyrinth aus engen Gassen. Dies weist darauf hin, dass in der dritten Staffel ab 27. Juni neue Spiele vorkommen werden, die es in der ersten und zweiten Staffel nicht gab.Beim Event Tudum 2025 waren die Schauspieler Lee Jung-jae und Lee Byung-hun anwesend, die in der erfolgreichen Serie Hauptrollen spielten.Tudum ist eine Veranstaltung für Fans weltweit, die Netflix seit 2020 anbietet. Dabei treten auch Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Produzenten beliebter Produktionen auf.