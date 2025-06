Präsidentschaftswahl findet morgen statt

Photo : YONHAP News

Die Präsidentschaftswahl in Südkorea findet am Dienstag statt.Landesweit 14.295 Wahllokale werden von 6 bis 20 Uhr geöffnet haben. Gleich im Anschluss wird mit der Auszählung der Stimmen begonnen.Große Aufmerksamkeit richtet sich darauf, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. Bei der vorzeitigen Stimmabgabe am 29. und 30. Mai wurde mit 37,4 Prozent die bisher zweithöchste Beteiligung erreicht.Voraussichtlich gegen Mitternacht werden 70 bis 80 Prozent der Stimmen ausgezählt sein. Dann soll sich bereits abzeichnen, wer die Wahl gewonnen hat.Die Nationale Wahlkommission geht davon aus, dass die Stimmenauszählung gegen 6 Uhr am Mittwoch beendet sein wird.