Präsidentschaftskandidaten werben letztmalig um Wählergunst

Photo : YONHAP News

Am Montag, einen Tag vor der Präsidentschaftswahl, haben sich die Kandidaten mit aller Kraft darum bemüht, mehr Stimmen auf sich zu vereinigen.Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei erklärte bei einem Wahlkampfauftritt in Seoul, es gehe bei der anstehenden Wahl nicht darum, ob Lee Jae-myung oder Kim Moon-soo siege. Unter keinen Umständen dürfe die Rückkehr der Kräfte, die die Rebellion angezettelt hätten, zugelassen werden.Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks absolvierte, beginnend auf der südlichen Insel Jeju, Wahlkampfauftritte quer durchs Land. Er rief die Wähler dazu auf, Lee Jae-myung und die DP an einem Alleingang zu hindern.Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei bat die Wählerschaft, sich für die Zukunft des Landes, das Überleben des konservativen Lagers und die Hoffnung der jungen Generation zu entscheiden. Er behauptete, dass aufgrund genauer Untersuchungen und Datenanalysen eine eindeutige Niederlage von Kim Moon-soo bereits feststehe, und bat um Stimmen für ihn selbst.Kwon Young-kook von der Demokratischen Arbeitspartei besuchte symbolische Stätten der progressiven Politik, darunter die U-Bahnstation Hyehwa in Seoul. Er warb mit dem Versprechen um Stimmen, dass er ein Land schaffen wolle, in dem Frauen und Arbeiter nicht diskriminiert würden.