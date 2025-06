Koreanische Zentralbank veranstaltet internationale Konferenz

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea (BOK) hat am Montag eine internationale Konferenz eröffnet.Die BOK Internationale Konferenz findet bis Dienstag an ihrem Sitz in Seoul zu Themen wie Geldpolitik, Inflation und künstliche Intelligenz statt.Bei der Eröffnungsfeier am Montagvormittag hielt Christopher Waller, Direktor der US-Notenbank Fed, eine Grundsatzrede.Er sagte, dass die Zölle im laufenden und kommenden Jahr offenbar der größte Faktor sein würden, von dem die Inflation abhänge. Unabhängig von deren Ausmaß würden sich die Zölle vorübergehend auf die Inflation auswirken, dies werde sich besonders in der zweiten Hälfte dieses Jahres bemerkbar machen.Er stehe dafür ein, bei der Festlegung der Leitzinsen die Auswirkungen der Zölle auf die kurzfristige Inflation zu überprüfen. Er befürworte Zinssenkungen in diesem Jahr, unter der Voraussetzung, dass sich die Zollsätze, die Basisinflation und der Beschäftigungsmarkt künftig stabilisieren würden, hieß es.Die Bank of Korea hat seit 2005 jährlich eine internationale Konferenz veranstaltet. Zum diesjährigen Treffen kamen hochrangige Vertreter mehrerer Zentralbanken, darunter die Notenbankchefs der Philippinen und der Türkei.