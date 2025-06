Präsidentschaftswahlen haben begonnen

Photo : YONHAP News

Die 21. Präsidentschaftswahlen haben um 6.00 Uhr am Dienstag landesweit begonnen.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission sind insgesamt 44 Millionen 391.871 Menschen im In- und Ausland wahlberechtigt. Die Wahllokale bleiben am Wahltag bis 20 Uhr geöffnet.Bei der vorzeitigen Stimmabgabe am 29. und 30. Mai wurde mit 34,74 Prozent die bisher zweithöchste Beteiligung erreicht. Daher wird mit Spannung erwartet, wie hoch die endgültige Wahlbeteiligung sein wird.Im Rennen um das höchste Staatsamt sind unter anderem Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei, Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks, Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei sowie Kwon Young-kook von der Demokratischen Arbeitspartei. Sie hatten bis zum letzten Tag des Wahlkampfes am Montag intensiv um Stimmen geworben.Die Wahlkommission erwartet, dass sich der ungefähre Ausgang der Wahl gegen Mitternacht zum Mittwoch abzeichnen werde.Kurz nach der Schließung der Wahllokale veröffentlicht KBS die Ergebnisse der gemeinsam von den drei terrestrischen Sendern durchgeführten Wahltagsbefragung.Die Wahlen, die ursprünglich im März 2027 stattfinden sollten, mussten wegen der Amtsenthebung von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol am 4. April im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts vom 3. Dezember vorgezogen werden.