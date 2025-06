Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag kaum verändert geschlossen.Der Kospi verlor 0,05 Prozent auf 2.698,97 Zähler.Insgesamt hätten sich die Anleger vor der Präsidentschaftswahl in Südkorea und wegen Anzeichen für neue Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China abwartend verhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Auch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass er die Stahlzölle auf 50 Prozent verdoppeln will, hätten auf der Anlegerstimmung gelastet.