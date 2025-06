Amtszeit des nächsten Präsidenten beginnt gleich mit Bestätigung des Wahlsiegs

Photo : KBS News

Die Amtszeit des kommenden Präsidenten Südkoreas beginnt gleich mit der Bestätigung des Wahlsiegs.In der Regel beginnt die Amtszeit eines neu gewählten Präsidenten gemäß dem Wahlgesetz um 0 Uhr des Tages, der auf das Ende der Amtszeit seines Vorgängers folgt.Wird das neue Staatsoberhaupt jedoch aufgrund der Vakanz des Amtes des Präsidenten gewählt, beruft die Nationale Wahlkommission unmittelbar nach Abschluss der Stimmenauszählung eine Plenarsitzung ein. Sobald der Kommissionsvorsitzende auf der Grundlage des Ergebnisses der Stimmenauszählung einen Wahlsieger festgestellt hat, wird dieser offiziell Staatspräsident und seine Amtszeit beginnt umgehend.Alle Befugnisse des Staatspräsidenten, einschließlich des Oberbefehls über die Streitkräfte, werden automatisch und vollständig vom kommissarischen Präsidenten Lee Ju-ho auf den neuen Präsidenten übertragen.Die Wahlkommission geht davon aus, dass die Plenarsitzung zur Feststellung des gewählten Präsidenten am Mittwoch zwischen 7 und 9 Uhr stattfinden wird.Die Amtsantrittsfeier des 21. Präsidenten Südkoreas soll am Mittwoch, am Tag nach der Präsidentschaftswahl, in der Nationalversammlung stattfinden.