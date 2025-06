Präsidentschaftswahl: Wahlbeteiligung liegt um 12 Uhr bei 22,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Bei der heutigen Präsidentschaftswahl in Südkorea hat die Wahlbeteiligung nach vorläufigen Schätzungen mit Stand 12 Uhr 22,9 Prozent erreicht.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission auf deren Website gaben in sechs Stunden nach der Öffnung der Wahllokale um 6 Uhr 22,9 Prozent der insgesamt 44.391.871 Wahlberechtigten ihre Stimme ab.Die Wahlbeteiligung bis 12 Uhr ist 2,6 Prozentpunkte höher als bei der letzten Präsidentschaftswahl im Jahr 2022. Damals waren es 20,3 Prozent.Die Wahlbeteiligung bei der vorzeitigen Stimmabgabe am 29. und 30. Mai wurde nicht berücksichtigt. Die Wahlbeteiligungen bei der Stimmabgabe im Ausland, der vorzeitigen Stimmabgabe, der Stimmabgabe auf Schiffen und der Briefwahl fließen erst ab der Bekanntmachung der Wahlbeteiligung um 13 Uhr in das Ergebnis ein.Nach der Schließung der Wahllokale um 20 Uhr werden die Wahlurnen in die landesweit 254 Auszählungszentren gebracht. Die Wahlkommission erwartet, dass mit der Auszählung in den meisten Zentren zwischen 8.30 und 8.40 Uhr begonnen werden kann.