Seoul sieht möglichen militärischen Zweck hinter chinesischen Bojen im Westmeer

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium zieht die Möglichkeit in Betracht, dass die von China im Westmeer installierten Bojen für die militärische Aufklärung gedacht sind.Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des Außenministeriums am Montag. Zuvor war bekannt geworden, dass China weitere Bojen in internationalen Gewässern in der Nähe der Provisional Measures Zone (PMZ) installiert hatte, in der sich die ausschließlichen Wirtschaftszonen Südkorea und Chinas überlappen.Südkorea habe seinerseits mehrere Bojen in den Gewässern um das Land herum installiert und halte diese in Betrieb. Dazu zählten auch solche, die als Reaktion auf die chinesischen Konstruktionen eingerichtet worden seien, hieß es.China hatte seit 2018 zehn Beobachtungsbojen mit einer Breite von drei Metern und einer Höhe von sechs Metern in der Nähe der PMZ installiert. Jüngst wurde bekannt, dass die südkoreanische Marine im Mai 2023 die Präsenz von drei weiteren Bojen festgestellt habe. Eine der insgesamt 13 Bojen befindet sich innerhalb der PMZ.In Südkorea gibt es besorgte Stimmen, nach denen diese Bojen für militärische Zwecke wie das Aufspüren südkoreanischer Kriegsschiffe oder U-Boote bzw. als Druckmittel bei künftigen Verhandlungen über AWZ-Grenzen eingesetzt werden könnten.