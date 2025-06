Musical „Maybe Happy Ending” gewinnt sechs Auszeichnungen bei Drama Desk Awards

Photo : YONHAP News

Das koreanische Musical „Maybe Happy Ending“ hat bei den Drama Desk Awards in den USA sechs Auszeichnungen erhalten.Bei der 69. Auflage des Preises am Montag (Ortszeit) in New York wurde die Produktion als bestes Musical („Outstanding Musical“) ausgezeichnet. Sie gewann auch in den Kategorien „Outstanding Direction of a Musical”, „Outstanding Music“, „Outstanding Lyrics”, „Outstanding Book of a Musical” und „Outstanding Scenic Design of a Musical”.Damit konnte „Maybe Happy Ending“ bei den diesjährigen Drama Desk Awards die meisten Auszeichnungen erhalten.„Maybe Happy Ending“ ist ein Original-Musical über die zwei Hilfsroboter Oliver und Claire in der Zukunft, die sich ineinander verlieben. Produziert wurde es von Schriftsteller Park Chun-hue (Hue Park) und Komponist Will Aronson. Seine Premiere feierte es im Jahr 2016 in Südkorea. Im vergangenen November gelang der Sprung an den Broadway. Seitdem wird eine englische Version im Belasco Theatre in Manhattan aufgeführt.Bei den diesjährigen Tony Awards, die am 8. Juni stattfinden, geht die Produktion mit zehn Nominierungen, darunter die als bestes Musical, ins Rennen.