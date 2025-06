Nordkorea verurteilt Krisenreaktionsübung Südkoreas, der USA und Japans

Photo : KBS News

Nordkorea hat eine Krisenreaktionsübung Südkoreas, der USA und Japans kritisiert.Die drei Länder hatten im letzten Monat das Vorgehen bei Katastrophen geübt.Nordkorea sieht darin eine Militäraktion, bei der ein Krieg mit Nordkorea als feststehende Tatsache angesehen werde.Die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“ erwähnte am Dienstag in einem Bericht die Such- und Rettungsübung sowie eine südkoreanisch-US-amerikanische Übung für Nachschub aus der Luft. Die Zeitung kritisierte diese als verschiedenartige Übungen zur Beherrschung von Methoden eines Angriffskriegs.Die USA würden mit ihren Anhängern überall in der Welt Kriegsübungen durchführen. Die gemeinsam mit Südkorea und Japan durchgeführten Übungen zeigten, dass die USA ihre Absicht einer Auseinandersetzung mit Nordkorea nicht aufgegeben hätten. Stattdessen seien sie bereits in eine Umsetzungsphase eingetreten, hieß es.