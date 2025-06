Südkoreas Fußballnationalelf für WM-Qualifikation im Irak eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist für ein Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2026 am Montag im Irak eingetroffen.Südkorea wird am Donnerstag (Ortszeit) in Basra gegen den Irak sein neuntes Spiel in Gruppe B bestreiten. Anpfiff ist um 3.15 Uhr am Freitag koreanischer Zeit.Am 10. Juni bestreitet die Mannschaft in Seoul gegen Kuwait ihr letztes Qualifikationsspiel.Südkorea führt derzeit mit 16 Punkten (vier Siege und vier Unentschieden) die Gruppe B an. Schon ein Unentschieden gegen Irak würde für die Qualifikation reichen. Südkorea wäre dann das elfte Mal in Folge und insgesamt zum zwölften Mal bei einer WM-Endrunde dabei.Die südkoreanische Mannschaft will um 21 Uhr am Dienstag (Ortszeit) ihr erstes Training im Irak abhalten. Den späten Trainingsbeginn begründete der Fußballverband mit den hohen Temperaturen in dem nahöstlichen Land. Tagsüber sei es dort bis zu 45 Grad heiß, selbst am Abend würden die Temperaturen nicht unter 35 Grad sinken, hieß es.