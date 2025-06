Wahltagsbefragung: Lee Jae-myung siegt mit 51,7 Prozent

Photo : KBS News

Lee Jae-myung, Kandidat der Demokratischen Partei (DP), hat nach dem Ergebnis der Wahltagsbefragung die Präsidentschaftswahl in Südkorea gewonnen.Nach dem Ergebnis der Befragung, welche die drei Rundfunkanstalten KBS, MBC und SBS gemeinsam mit dem Koreanischen Verband der Rundfunkanstalten bei 80.146 Wählern durchgeführt hatten, sicherte sich Lee 51,7 Prozent der Stimmen. Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volkes (PPP) erreichte demnach 39,3 Prozent. Dahinter folgen Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei mit 7,7 Prozent und Kwon Young-kook von der Demokratischen Arbeitspartei mit 1,3 Prozent.Lee Jae-myung liegt in allen Regionen außer der Gyeongsang-Region klar vorne. In der Hauptstadt soll er 49,3 Prozent der Stimmen gewinnen, während Kim 40,1 Prozent der Stimmen erhalten soll.Nach Altersgruppen gesehen wurde Lee von Wählern in ihren Zwanzigern bis zu jenen in ihren Fünfzigern bevorzugt. Bei den Wählern in ihren Sechzigern, Siebzigern und älter war Kim der Favorit.48,3 Prozent der männlichen Wähler unterstützten Lee Jae-myung. 39,4 Prozent der Männer gaben Kim ihre Stimme. Bei den Frauen hatten die Lee-Unterstützerinnen einen Anteil von 55,1 Prozent. 39,2 Prozent stimmten für Kim.