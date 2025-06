Photo : YONHAP News

Der Kandidat der Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung steht als neuer Präsident Südkoreas fest.Mit Stand der Auszählung um 2.30 Uhr konnte Lee 48,84 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Zu dem Zeitpunkt waren über 94 Prozent der Stimmen ausgezählt. Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks (PPP) erreichte 42,03 Prozent.Zuvor erklärten die drei großen Rundfunkanstalten KBS, MBC sowie SBS mit Stand Dienstag gegen 23.40 Uhr, dass Lee die Präsidentschaftswahl mit hoher Sicherheit gewinnen werde.Daraufhin wandte sich Lee kurz nach 1 Uhr am Mittwoch mit einer ersten Botschaft an die Bevölkerung.In einer Rede vor dem Parlamentsgebäude in Yeouido, Seoul, wo sich Tausende seiner Anhänger versammelten, bedankte Lee sich bei den Bürgern der Republik Korea, einer demokratischen Republik, wie er wörtlich sagte. Er sei dankbar, dass die Bürger sechs Monate nach der Ausrufung des Kriegsrechts mit ihrer Stimmabgabe den Nachweis dafür geliefert hätten, dass sie die Herren des Landes sind.Seine erste Aufgabe sehe er darin, die Krise der Rebellion gegen den Staat zu überwinden und die Demokratie des Landes wiederherzustellen. Außerdem werde er sich für eine baldige Stabilisierung der politischen Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Wiederbelebung der Wirtschaft einsetzen.Darüber hinaus rief er die Bevölkerung zur Einheit auf. Die Bürger sollten sich nicht spalten lassen und einander nicht hassen, hieß es.