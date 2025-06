Lee Jae-myung tritt offiziell Amt als Präsident Südkoreas an

Photo : YONHAP News

Die Amtszeit von Lee Jae-myung, dem 21. Präsidenten der Republik Korea, hat offiziell begonnen.Die Nationale Wahlkommission bestätigte am Mittwoch um 6 Uhr morgens offiziell das Ergebnis der Auszählung der 21. Präsidentschaftswahl. Demnach wurde der Kandidat der Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, zum Präsidenten gewählt.Seine fünfjährige Amtszeit begann im Moment der offiziellen Bestätigung des Wahlergebnisses durch die Kommission.Mit dem Amtsantritt wurden sämtliche präsidialen Befugnisse, einschließlich des Oberbefehls über die Streitkräfte, automatisch vom bisherigen kommissarischen Präsidenten und Bildungsminister Lee Ju-ho auf Präsident Lee übertragen.Nach Abschluss der Auszählung um 5 Uhr hatte Lee 49,42 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt. Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks (PPP) erreichte 41,15 Prozent.Zuvor hatte sich Lee kurz nach 1 Uhr morgens in Yeouido an die Öffentlichkeit gewandt. In seiner Rede sagte er, dass die Überwindung der Krise der Rebellion gegen den Staat die erste Aufgabe sei, die ihm das Volk erteilt habe.Kurz darauf erklärte auch Kim vor der Presse, er akzeptiere das Ergebnis und nehme die Entscheidung der Bürger mit Demut an.