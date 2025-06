US-Regierung gratuliert Lee zum Wahlsieg

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei (DP) zu seiner Wahl zum 21. Präsidenten Südkoreas gratuliert.Dies erklärte US-Außenminister Marco Rubio am Dienstag (Ortszeit) in einer Stellungnahme.Die USA und Südkorea teilen demnach ein unerschütterliches Bekenntnis zu ihrem Bündnis, das auf dem bilateralen Verteidigungsvertrag, gemeinsamen Werten und tiefen wirtschaftlichen Beziehungen beruhe.Weiter betonte er, beide Länder arbeiteten derzeit daran, das Bündnis den strategischen Anforderungen der Gegenwart anzupassen und es auf neue wirtschaftliche Herausforderungen auszurichten.Rubio kündigte zudem an, die trilaterale Zusammenarbeit zwischen den USA, Südkorea und Japan weiter zu vertiefen, um die Sicherheit in der Region zu stärken, die wirtschaftliche Resilienz zu fördern und die gemeinsamen demokratischen Grundwerte zu verteidigen.