Japans Premier gratuliert Lee zum Amtsantritt als Südkoreas Präsident

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba hat Lee Jae-myung zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Südkorea gratuliert.Dieser sei das Ergebnis der demokratischen Prozesse in Südkorea. Er gratuliere Lee zum Amtsantritt, sagte Ishiba am Mittwoch.Dieses Jahr jähre sich die Normalisierung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zum 60. Mal, sagte er vor der Presse. Er wolle den Austausch zwischen beiden Ländern, einschließlich des privaten Austauschs, weiter ankurbeln.Ishiba äußerte auch die Bereitschaft, die bilaterale Zusammenarbeit mit Südkorea und die trilaterale Kooperation mit Südkorea und den USA zu fördern.Er äußerte darüber hinaus den Wunsch nach einem baldigen Treffen mit Lee. Die Wichtigkeit der Pendeldiplomatie, bei der die Staats- und Regierungschefs beider Länder regelmäßig das jeweils andere Land besuchen, ändere sich nicht, egal, welche Regierung in Südkorea an die Macht komme.