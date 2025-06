Trump unterzeichnet Proklamation zur Verdoppelung von Stahl- und Aluminiumzöllen auf 50 Prozent

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat eine Proklamation unterzeichnet, mit der die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent verdoppelt werden.Nach der am Dienstag (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Proklamation soll der neue Zollsatz am Mittwoch um 0.01 Uhr in Kraft treten.Trump hatte in seiner Rede vor den Arbeitern eines Werks des Stahlherstellers US Steel im US-Bundesstaat Pennsylvania am 30. Mai angekündigt, die Stahl- und Aluminiumzölle von 25 Prozent auf 50 Prozent zu erhöhen.Die Maßnahme könnte die ohnehin von der Einführung der 25-prozentigen Zölle betroffene Stahlindustrie in Südkorea noch stärker belasten.Nach Branchenangaben hatten die USA im vergangenen Jahr einen Anteil von etwa 13 Prozent an den gesamten Stahlexporten Südkoreas. Es wird befürchtet, dass die Lieferungen an die USA aufgrund der erhöhten Zölle weiter schrumpfen werden.