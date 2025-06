Lee Jae-myung gewinnt Präsidentschaftswahl mit Rekordzahl an Stimmen

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung hat bei der Präsidentschaftswahl am Dienstag so viele Stimmen gewonnen wie keiner der bisherigen Präsidenten in Südkorea.Nach dem am Mittwoch von der Nationalen Wahlkommission veröffentlichten Ergebnis konnte Lee als Kandidat der Demokratischen Partei bei der 21. Präsidentenwahl 17.287.513 Stimmen auf sich vereinigen, was 49,42 Prozent der abgegebenen Stimmen entspricht.Kim Moon-soo, Kandidat der Partei Macht des Volkes, erhielt 41,15 Prozent der Stimmen, Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei 8,34 Prozent. Kwon Young-kook von der Demokratischen Arbeitspartei kam auf 0,98 Prozent, der parteilose Kandidat Song Jin-ho auf 0,10 Prozent.Lee Jae-myung brach damit den bisherigen Stimmenrekord, den sein Amtsvorgänger Yoon Suk Yeol mit 16,39 Millionen Stimmen bei der 20. Präsidentenwahl aufgestellt hatte.Die Wahlbeteiligung bei der 21. Präsidentschaftswahl betrug nach vorläufigen Daten 79,4 Prozent. Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission gaben 35.240.416 der insgesamt 44.391.871 Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Dies entspricht der höchsten Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahlen seit 28 Jahren.