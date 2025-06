Präsident Lee telefoniert mit Generalstabschef

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung hat mit dem Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs der Streitkräfte, Kim Myung-soo, telefoniert.Kim erstattete Lee am Mittwoch gegen acht Uhr morgens unmittelbar nach Amtsantritt Bericht über die Übergabe des militärischen Oberbefehls und die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte.Der neue Staatschef bat den Admiral, auf Grundlage der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA die Entwicklungen in Nordkorea genau im Auge zu behalten und eine lückenlose Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten.Er habe Vertrauen in die Loyalität des Militärs zu den Bürgern und in dessen Fähigkeiten. Er hoffe, dass das Militär sein Bestes gebe, damit das Volk es schätze und ihm vertraue, sagte Lee.Er würdigte, dass die Soldaten bei der Verhängung des Kriegsrechts im vergangenen Dezember nur zurückhaltend auf unrechtmäßige Befehle reagiert hätten. Dank dieses Verhaltens sei die Nation nicht in großes Chaos gestürzt worden.Lee forderte, dafür zu sorgen, dass sich die Soldaten unbesorgt auf die Verteidigung des Landes konzentrieren können. Auch forderte er, alles zu tun, damit sich die Öffentlichkeit keine Sorgen um die nationale Sicherheit machen muss.