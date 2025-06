Präsident Lee Jae-myung legt Amtseid ab

Photo : YONHAP News

Der neue Präsident Lee Jae-myung hat am Mittwoch seinen Amtseid abgelegt.Nach der Vereidigung um 11 Uhr in der Nationalversammlung hielt der 21. Präsident Südkoreas seine Antrittsrede.Er versprach, ein Präsident aller Menschen im Land zu werden, der alle Bürger zusammenbringe und ihnen diene.Er wolle sich zuerst für eine Erholung beim Lebensunterhalt der Bürger und die Belebung der Wirtschaft einsetzen. Lee kündigte außerdem an, umgehend eine Taskforce für eine Notfallreaktion auf wirtschaftlichem Gebiet einzusetzen. Es solle mit Entschlossenheit die Rezession bekämpft werden.Er versprach eine gerechte Regierung, die für Einheit eintritt sowie eine flexible und pragmatische Regierung. Er werde als Präsident der Politik der Spaltung ein Ende setzen. Mit der Dynamik der nationalen Einheit werde er Krisen überwinden, hieß es weiter.Eine Rebellion, bei der mit vom Volk anvertrauter Waffengewalt die Volkssouveränität geraubt werde, dürfe sich niemals wiederholen, betonte der neue Präsident weiter. Er versprach, im Zuge einer gründlichen Wahrheitsfindung die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung solcher Vorfälle zu ergreifen.