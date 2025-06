Regisseur von „Squid Game” bei Gotham Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Hwang Dong-hyuk, Regisseur und Drehbuchautor der koreanischen Netflix-Serie „Squid Game“, hat einen Preis in den USA erhalten.Bei den Gotham TV Awards 2025 am Montag (Ortszeit) in New York wurde er mit dem Preis „Creator Tribute“ ausgezeichnet.Der Preis wird an Schöpfer verliehen, die den Horizont des Fernsehens erweitert und maßgeblichen Einfluss auf das Medium genommen haben.Die Gotham Awards werden seit 1991 jährlich verliehen und sind Auszeichnungen für unabhängige Filme und Fernsehserien. „Squid Game“ wurde bei der Preisverleihung im Jahr 2021 als „Breakthrough Series Over 40 Minutes“ ausgezeichnet.