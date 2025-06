Russischer Sicherheitsratssekretär für Treffen mit Kim Jong-un in Pjöngjang eingetroffen

Photo : YONHAP News

Sergei Schoigu, Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, ist nach Nordkorea gereist.Er soll dort mit Machthaber Kim Jong-un zusammentreffen.Das berichteten die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Sputnik. Schoigu sei am Mittwoch in Pjöngjang eingetroffen.Der russische Sicherheitsrat teilte mit, dass beide Seiten bei dem Treffen über die Umsetzung von Teilen des bilateralen Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft sprechen würden.Tass geht davon aus, dass auch anstehende Angelegenheiten bezüglich der internationalen Lage, einschließlich des Kriegs in der Ukraine, thematisiert würden.Schoigu hatte bereits im März Nordkorea besucht.