Präsident Lee nominiert DP-Abgeordneten Kim Min-seok als Premier

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung hat Kim Min-seok, Abgeordneter der Demokratischen Partei (DP), als ersten Ministerpräsidenten der neuen Regierung in Südkorea nominiert.Die erste Personalentscheidung seiner Regierung gab Lee am Mittwoch im Briefingraum des Präsidialamtes in Seoul bekannt.Kim, Jahrgang 1964, wurde viermal in die Nationalversammlung gewählt. In den 1980er Jahren war er Vorsitzender des Studentenrates der Nationaluniversität Seoul und Vorsitzender der Nationalen Studentenvereinigung.Bei der Präsidentschaftswahl vor drei Jahren war Kim für Strategie und Planung im Wahlkampfausschuss des damaligen Kandidaten Lee Jae-myung zuständig. Er wurde auf dem Parteitag der DP im vergangenen August in den Vorstand gewählt. Bei der diesmaligen Präsidentschaftswahl diente er als ständiger Ko-Vorsitzender des Wahlkampfkomitees seiner Partei.Für das Amt des Leiters des Nachrichtendienstes NIS wurde Lee Jong-seok, ehemaliger Vereinigungsminister, nominiert.Außerdem wurde der DP-Abgeordnete Kang Hoon-sik zum präsidialen Stabschef ernannt. Die DP-Abgeordnete Kang You-jeong wird Sprecherin des Präsidenten.