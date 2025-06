CSO von OpenAI zeigt sich zu Kooperation mit neuer Regierung in Seoul bereit

Photo : YONHAP News

OpenAI, Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, hat sich zur Kooperation mit Südkoreas neuem Präsidenten Lee Jae-myung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz bereit gezeigt.Jason Kwon, Chief Strategy Officer (CSO) des US-Unternehmens, schrieb am Mittwoch eine Glückwunschbotschaft auf der Plattform X. Er bekundete seine Bereitschaft zur Unterstützung der KI-Politik der neuen Regierung in Südkorea.Er habe sich letzte Woche in Korea mit dem Team des Präsidenten getroffen. Von dessen Vision für eine global führende KI-Nation und dem festen Willen, alle Bürger von KI profitieren zu lassen, sei er tief beeindruckt gewesen. Man werde auf dem Weg mitgehen und dies aktiv unterstützen, hieß es.Lee hatte im Wahlkampf das Projekt „KI für Alle“ in Aussicht gestellt. Dieses sieht vor, dass mit Investitionen in Höhe von 100 Billionen Won (73 Milliarden Dollar) in KI Südkorea in die Liga der drei mächtigsten KI-Nationen aufsteigt. Alle Bürger sollen unabhängig von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen in den Genuss grundlegender KI-Dienste kommen können.OpenAI gründete jüngst eine Niederlassung in Südkorea und begann mit der Einstellung von Mitarbeitern.