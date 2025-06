Südkoreas Börse kann nach Präsidentschaftschaftswahl zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat nach der Präsidentschaftswahl zulegen können.Der Leitindex Kospi konnte am Mittwoch um 2,66 Prozent auf 2.770,84 Zähler zulegen.Neben dem Wahlergebnis sorgte auch das Plus an der Wall Street am Dienstag für steigende Börsenkurse in Seoul. Laut Analysten gebe es die Erwartung, dass die neue Regierung Schlüsselsektoren stärker unterstützen will, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger hoffen nach der Wahl außerdem auf mehr Stabilität, nachdem der frühere Präsident Yoon Suk Yeol im April des Amtes enthoben worden war. Nach Yoons kurzzeitiger Ausrufung des Kriegsrechts im vergangenen Dezember war das Land von kommissarischen Präsidenten regiert worden.Die Wahl am Dienstag gewann Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei (DP), die fünfjährige Amtszeit des neuen Staatsoberhaupts begann am Mittwochmorgen.