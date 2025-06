KHNP unterzeichnet Vertrag zu AKW-Projekt in Tschechien

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Unternehmen KHNP hat mit dem tschechischen Auftraggeber EDU II den endgültigen Vertrag für den Bau von zwei neuen Reaktorblöcken im Atomkraftwerk Dukovany unterzeichnet.Die Unterzeichnung sei am Mittwoch (Ortszeit) erfolgt, teilte KHNP am Donnerstag mit.Früher an dem Tag hatte das Oberste Verwaltungsgericht in Tschechien die einstweilige Verfügung zum Verbot der Vertragsunterzeichnung aufgehoben. Die Verfügung war auf Antrag des französischen Stromkonzerns EDF, der einer der Bewerber für das Projekt war, erlassen worden.Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala bestätigte seinerseits, dass der Vertrag unterzeichnet wurde.Er bezeichnete diesen als ersten Schritt auf dem Weg zu Energieunabhängigkeit und mehr Energiesicherheit seines Landes. In Anbetracht geopolitischer Veränderungen sei dies von großer Bedeutung.KHNP wird nach dem Vertrag zwei Reaktoren des koreanischen Modells APR1000 mit einer Leistung von je 1.000 Megawatt liefern.