Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich in Pjöngjang mit dem Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Sergei Schoigu, getroffen.Laut der Nachrichtenagentur KCNA sagte Kim bei dem Treffen am Mittwoch, seine Regierung werde die russische Position und Außenpolitik in allen wichtigen internationalen Belangen, einschließlich der Ukraine-Frage, weiterhin bedingungslos unterstützen. Sie werde den Vertrag mit Russland verantwortungsvoll umsetzen.Die Führungen beider Staaten seien fest entschlossen, die bilateralen Beziehungen energisch zur allumfassenden strategischen Partnerschaft auszubauen.Schoigu habe den Dank Russlands für die hervorragenden Söhne des koreanischen Volks übermittelt, die an der Befreiungsoperation in Kursk teilgenommen und einen wertvollen Teil des russischen Territoriums wie ihr eigenes Vaterland verteidigt hätten, hieß es.