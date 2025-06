Nordkoreas Medien berichten erstmals über 21. Präsidentschaftswahl in Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben erstmals über die kürzlich stattgefundene Präsidentschaftswahl in Südkorea berichtet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Donnerstag, dass in Südkorea am 3. Juni, zwei Monate nach der Amtsenthebung des Präsidenten aufgrund der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember, eine Präsidentschaftswahl stattgefunden habe. Der Kandidat der Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, sei zum 21. Präsidenten gewählt worden.„Rodong Sinmun“, eine staatliche Zeitung für Leser im Inland, berichtete ebenfalls über die Präsidentschaftswahl und deren Ergebnis.Es waren die ersten Berichte in nordkoreanischen Medien über die 21. Präsidentschaftswahl in Südkorea.Nach der Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol Anfang April hatten Nordkoreas Medien keine Berichte über die vorgezogene Präsidentschaftswahl gebracht.