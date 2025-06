Nordkorea besitzt nach Schätzung japanischen Forschungsinstituts weiterhin 50 Atomsprengköpfe

Photo : YONHAP News

Nordkorea verfügt nach Schätzung eines japanischen Forschungsinstituts über 50 Atomsprengköpfe, genauso viele wie im vergangenen Jahr.Die Zahl nannte das Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA) an der Universität Nagasaki in seinem am Mittwoch veröffentlichten Bericht „World's Nuclear Warheads Data“ 2025.Das Forschungszentrum schätzte die Gesamtzahl der nuklearen Gefechtsköpfe weltweit auf 12.340. Dies sind 220 mehr als im vergangenen Jahr.Die Zahl der darunter einsetzbaren Atomsprengköpfe stieg um 32 auf schätzungsweise 9.615 Einheiten.Über das größte nukleare Arsenal verfügt den Angaben zufolge Russland mit 5.460 Atomsprengköpfen, gefolgt von den USA mit 5.277 Einheiten. An dritter Stelle liegt China, das 600 nukleare Sprengköpfe, 100 mehr als im letzten Jahr, besitzt.