Reales Bruttonationaleinkommen im Auftaktquartal um 0,1 Prozent gewachsen

Photo : YONHAP News

Das reale Bruttonationaleinkommen (BNE) Südkoreas ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres leicht gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes wuchs das reale BNE im Auftaktquartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent.Verglichen mit dem Vorjahresquartal wurde ein Zuwachs von 0,7 Prozent verzeichnet.Das reale BNE ist die Summe der von Staatsangehörigen sowohl im In- als auch im Ausland erwirtschafteten Einkommen. Die an Ausländer gezahlten Einkommen vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden nicht berücksichtigt. Daher gilt das reale BNE als Indikator für die reale Kaufkraft der Staatsbürger.Es gab Verluste im Handel infolge verschlechterter Handelsbedingungen. Diese konnten jedoch dank gestiegener Zins- und Dividendenerträge aus Anlagen im Ausland ausgeglichen werden.Das Wachstum des realen BNE im Auftaktquartal übertraf das des realen BIP. Dieses schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent.