Präsident Lee leitet am ersten Amtstag Treffen von Taskforce zur Wirtschaft

Präsident Lee Jae-myung hat an seinem ersten Amtstag am Mittwoch ein Treffen einer Taskforce zur Wirtschaft geleitet.Lees erste administrative Anordnung war zuvor an dem Tag die Bildung einer Notfall-Taskforce zur Überprüfung der wirtschaftlichen Lage.An dem Treffen nahmen Beamte des Finanzministeriums, des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie und weiterer zuständiger Behörden sowie Verantwortliche staatlicher Forschungsinstitute teil.Lee habe sich über anstehende Angelegenheiten im Handel mit den USA informiert und Meinungen zum Umgang damit angehört. Außerdem seien Konjunkturprobleme und Fragen zum Lebensunterhalt der Bevölkerung sowie Gegenmaßnahmen erörtert worden, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang You-jung, mit.Lee habe zudem die Überprüfung von Details zu einem Nachtragshaushalt gefordert. Darüber hinaus solle aktiv an Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung gearbeitet werden, sagte die Sprecherin weiter.