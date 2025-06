PPP-Fraktionschef tritt nach Wahlniederlage zurück

Photo : YONHAP News

Kweon Seong-dong ist als Fraktionsvorsitzender der Partei Macht des Volks (PPP) zurückgetreten.Nach der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl teilte er bei einem Treffen der PPP-Abgeordneten am Donnerstag die Absicht mit, sein Amt niederzulegen.Hinsichtlich der Wahlniederlage sagte Kweon, seine Verantwortung als Fraktionsführer sei keineswegs gering. Er wolle weder die Verantwortung meiden noch sich rechtfertigen.Die Wahlniederlage sei nicht nur ein Urteil über die Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember und die Amtsenthebung des Präsidenten. Die Niederlage sei auch eine harte Rüge wegen der Spaltung innerhalb der einstigen Regierungspartei PPP, so Kweon weiter.Gleich nach der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl gab es in der PPP Forderungen nach einem Rücktritt der Parteiführung, einschließlich des Fraktionschefs. Dieser gilt als enger Vertrauter des früheren Präsidenten Yoon Suk Yeol.