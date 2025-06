Chinas Präsident Xi nennt Südkorea in Gratulationsbotschaft an Lee wichtigen Nachbarn

Photo : YONHAP News

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat dem neu gewählten Präsidenten Südkoreas, Lee Jae-myung, eine Glückwunschbotschaft geschickt.Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wies Xi in der Botschaft darauf hin, dass China und Südkorea wichtige Nachbarn und Kooperationspartner sind.Die Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den vergangenen 33 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen habe nicht nur das Wohlergehen der Völker beider Länder gefördert, sondern auch einen positiven Beitrag zu Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand in der Region geleistet. Er messe der Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Südkorea große Bedeutung bei, betonte Xi.In der heutigen Welt vollzögen sich Veränderungen, die seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen worden seien, in immer schnellerem Tempo. Die destabilisierenden Faktoren im internationalen und regionalen Umfeld nähmen zu. China sei bereit, mit Südkorea zusammenzuarbeiten, um die strategische Kooperationspartnerschaft zwischen beiden Ländern kontinuierlich voranzutreiben, so der chinesische Staatschef weiter.Die Beziehungen zwischen den beiden ostasiatischen Ländern waren seit 2016 angespannt. Grund war Südkoreas Entscheidung, der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD bei der US-Armee in Südkorea zuzustimmen. Während der Amtszeit von Präsident Moon Jae-in kam es zu einer zwischenzeitlichen Entspannung im südkoreanisch-chinesischen Verhältnis. Nach dem Amtsantritt von Nachfolger Yoon Suk Yeol sorgte die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan erneut für Verstimmung in den Beziehungen zu Peking.