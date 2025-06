Washington verhandelt Halbleitersubventionen der Biden-Regierung neu

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung von Donald Trump verhandelt einige der von der Vorgängerregierung zugesagten Zuschüsse für Chiphersteller neu.Das sagte US-Handelsminister Howard Lutnick am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Senate Committee on Appropriations, einem für die Bereitstellung finanzieller Mittel ständigen Senatsausschuss, wie Reuters berichtete.Einige der Zuschüsse, die die Biden-Regierung gemäß dem CHIPS Act zugesagt habe, schienen übermäßig großzügig zu sein, sagte er.Laut Reuters wurde damit angedeutet, dass nicht alle zwischen der Biden-Regierung und Unternehmen nach dem Halbleitergesetz vereinbarten Subventionen Bestand haben würden.Als denkbar gilt, dass die Zuschüsse für die koreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix gekürzt werden.Nach dem 2022 unterzeichneten CHIPS and Science Act hatte das US-Handelsministerium einen Vertrag mit Samsung unterzeichnet, nach dem 4,745 Milliarden Dollar zur Unterstützung des Baus einer Chipfabrik im US-Bundesstaat Texas zur Verfügung gestellt werden sollen. Mit SK Hynix war ein Vertrag über die Bereitstellung von bis zu 458 Millionen Dollar für den Bau eines Werks für das Packaging von KI-Speichern abgeschlossen worden.