Kospi klettert auf Elfmonatshoch

Der Leitindex Kospi ist am Mittwoch auf ein Elfmonatshoch geklettert.Der Hauptindex legte um 1,49 Prozent auf 2.812,05 Zähler zu.Grund sei Optimismus der Anleger wegen politischer Pläne der neuen Regierung in Südkorea, die unter anderem Gespräche mit Nordkorea anstrebt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Südkoreas neuer Präsident Lee Jae-myung will den Dialog mit Nordkorea wiederaufnehmen und die sicherheitspolitischen sowie wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA und Japan stärken.Auch Aussichten auf eine Zinssenkung in den USA aufgrund schwächerer Wirtschaftsdaten hätten zum Anstieg des Kospi beigetragen, hieß es.