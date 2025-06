Südkorea löst zum elften Mal in Folge Ticket für Fußball-WM

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Nationalmannschaft hat sich zum elften Mal in Folge für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert.Am Mittwoch (Ortszeit) gewann das Team im irakischen Basra sein vorletztes Spiel der dritten asiatischen Qualifikationsrunde in Gruppe B mit 2:0 gegen den Irak. Das Führungstor erzielte Kim Jin-kyu in der 63. Minute, Oh Hyeon-gyu legte in der 82. Minute mit dem zweiten Treffer nach.Mit nun 19 Punkten aus fünf Siegen und vier Unentschieden vergrößerte Südkorea den Abstand zum Drittplatzierten Irak. Vor dem letzten Gruppenspiel hat Südkorea damit mindestens Platz zwei in Gruppe B sicher und löste damit das direkte WM-Ticket für das Turnier in Nord- und Mittelamerika.Seit der WM 1986 in Mexiko ist es Südkoreas elfte WM-Teilnahme in Folge und die zwölfte insgesamt.Am kommenden Dienstag um 20 Uhr (Ortszeit) empfängt die Auswahl in Seoul das Team aus Kuwait.