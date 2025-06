Koreanisches Forschungsteam misst erstmals weltweit den „Quantenabstand“ von Elektronen in Festkörpern

Photo : YONHAP News

Erstmals ist es einem koreanischen Forschungsteam gelungen, den „Quantenabstand“ von Elektronen in festen Materialien zu messen.Wie das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Freitag mitteilte, gelang dieser Durchbruch den Teams von Professor Kim Geun-su (Yonsei-Universität) und Professor Yang Beom-jeong (Nationaluniversität Seoul).Der Quantenabstand beschreibt quantitativ die quantenmechanische Ähnlichkeit zwischen Elektronen. In der mikroskopischen Welt hängt der Abstand zwischen Teilchen davon ab, wie ähnlich sie einander sind. Dieser Abstand wird als wesentliche Information in den Bereichen Quantencomputing und Quantensensorik angesehen.Konkret stellte Professor Yangs Arbeitsgruppe in Experimenten mit schwarzem Phosphor fest, dass der Quantenabstand durch den Phasenunterschied der Elektronen bestimmt wird.Auf Basis dieser Erkenntnis gelang es dem Team um Professor Kim, den Phasenunterschied der Elektronen im schwarzen Phosphor präzise zu messen und damit den Quantenabstand exakt zu bestimmen.Die Forschung wurde im Rahmen eines Grundlagenforschungsprogramms des Ministeriums für Wissenschaft und IKT gefördert. Die Ergebnisse wurden am heutigen Freitag in der renommierten Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.