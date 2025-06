Präsident Lee verspricht zum 70. Gefallenengedenktag Unterstützung und Entschädigung für Patrioten

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung hat zum Gefallenengedenktag am Freitag Unterstützung und Entschädigung für diejenigen versprochen, die sich um das Land verdient gemacht haben.In seiner Gedenkrede zum 70. Gefallenengedenktag betonte Lee, Südkorea müsse ein Land sein, in dem der Einsatz für den Staat und die Gemeinschaft als ehrenvoll anerkannt werde.Er erinnerte an jene, die sich der Unterdrückung durch die Diktatur nicht gebeugt haben und unbeirrt für die Demokratie eintraten.Es dürfe nicht vergessen werden, wo die heutige Freiheit sowie Frieden, Wohlstand und Gedeihen des Landes ihren Ursprung haben. Wer sich um den Staat verdient gemacht habe, dem müsse eine angemessene Entschädigung gewährt werden, so der neue Präsident weiter.