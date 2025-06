70. Gefallenengedenktag: USFK-Kommandeur würdigt auf Seoul Nationalfriedhof Kriegsopfer

Photo : YONHAP News

Zum 70. Gefallenengedenktag hat der Kommandeur der US-Truppen in Korea (USFK), Xavier Brunson, am 6. Juni den Seoul Nationalfriedhof besucht, um der Gefallenen des Koreakriegs zu gedenken.In einer von den USFK veröffentlichten Videobotschaft erklärte Brunson, man erinnere an diesem feierlichen Tag nicht nur an den 75. Jahrestag der Gründung des UN-Kommandos, sondern auch an alle Nationen, die sich für Südkoreas Freiheit und Wohlstand eingesetzt hätten.Er dankte allen Veteranen des Koreakriegs und zollte den UN-Mitgliedstaaten Anerkennung, die hohe Opfer für die Freiheit anderer gebracht hätten.Der USFK-Kommandeur nahm außerdem an der offiziellen Gedenkzeremonie auf dem Seoul Nationalfriedhof teil, an der auch Präsident Lee Jae-myung teilnahm.