Ministerium für Ozeane und Fischerei bereitet Umzug nach Busan vor

Photo : KBS News

Das Ministerium für Ozeane und Fischerei hat mit den Vorbereitungen für seinen Umzug in die Hafenstadt Busan im Südosten des Landes begonnen.Präsident Lee Jae-myung hatte bereits in der ersten Kabinettssitzung nach seinem Amtsantritt eine rasche Verlegung des Ministeriums angeordnet.Ein Sprecher des Ministeriums erklärte am Freitag, man bereite sich zügig auf die Umsetzung der Wahlversprechen des Präsidenten vor und werde in Abstimmung mit dem Innenministerium eine Arbeitsgruppe einsetzen, die alle Maßnahmen koordiniert.Nach aktuellen Überlegungen soll zunächst ein geeignetes Bürogebäude angemietet und parallel ein detaillierter Bauplan für einen neuen Hauptsitz ausgearbeitet werden, der Platz für rund 620 Beschäftigte bieten soll.Bereits im Präsidentschaftswahlkampf hatte Lee angekündigt, das Ministerium für Ozeane und Fischerei zusammen mit weiteren maritimen Behörden nach Busan zu verlegen.