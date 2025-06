Aktivisten schicken Flugblätter über die Grenze

Photo : YONHAP News, unite2011.co.kr.

Aktivisten in Südkorea haben diese Woche Flugblätter über die innerkoreanische Grenze geschickt.Die Familien von nach Nordkorea Entführten fordern in den Flugblättern, dass ihre Liebsten zurückgeschickt werden.Vier große Ballons wurden am Montagabend an einem unbekannten Ort in der Stadt Paju an der Grenze steigen gelassen, wie eine Gruppe bekannt gab, die die Familien repräsentiert.Die Flugblätter enthalten Informationen zu sieben Entführten. Das nordkoreanische Regime solle deren Verbleib bestätigen. Auch die Namen der Japanerin Megumi Yokota und von fünf Südkoreanern, die als Oberschüler in den 1970er Jahren entführt worden waren, werden darin genannt.Es ist die dritte Kampagne dieser Art in diesem Jahr. Zuletzt waren im April in Paju und im Mai im Landkreis Cheorwon Ballons mit Flugschriften abgeschickt worden.Anwohner und Regierungsbeamte lehnen die Flugblattaktionen ab, da sie eine Vergeltung Nordkoreas und Gefahr für die Grenzsicherheit befürchten.Aus diesem Grund werden die Ballons mit den Flugblättern nicht vor den Augen der Öffentlichkeit losgeschickt.Der Leiter der Gruppe will so lange Flugblätter Richtung Norden schicken, bis das Schicksal der Entführten geklärt ist.