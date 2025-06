Präsident Lee telefoniert erstmals mit US-Präsident Trump

Photo : KBS News

Präsident Lee Jae-myung hat am vergangenen Freitag sein erstes Telefonat mit US-Präsident Donald Trump geführt.In dem etwa 20-minütigen Gespräch ab 22 Uhr gratulierte Trump Lee zu seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in der Vorwoche.Das gab die Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamtes, Kang Yu-jung, bekannt.Beide Präsidenten hätten gegenseitig die Führerschaft des Gegenübers stark gewürdigt. Sie hätten vereinbart, für die Entwicklung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA eng zusammenzuarbeiten, teilte die Sprecherin mit.Hinsichtlich der Zollgespräche seien beide Präsidenten übereingekommen, darauf hinzuarbeiten, dass möglichst schnell eine für beide Länder zufriedenstellende Einigung gelingt. Hierfür wollten sie Unterstützung leisten, damit bei den Verhandlungen auf Arbeitsebene greifbare Ergebnisse erzielt würden, hieß es weiter.Nach weiteren Angaben lud Trump Lee zu einem Besuch in den USA ein. Beide Präsidenten vereinbarten, für tiefgründigere Beratungen über die Entwicklung der bilateralen Allianz möglichst bald zusammenzutreffen.Das Telefonat erfolgte am dritten Tag der Amtszeit des neuen Präsidenten Südkoreas.