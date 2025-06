Präsident Lee nimmt am G7-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung wird am anstehenden Gipfeltreffen der Gruppe der Sieben (G7) teilnehmen.Lee sei zum G7-Gipfel eingeladen worden und habe sich für die Teilnahme entschieden, teilte seine Sprecherin Kang Yu-jung am Freitag vor der Presse mit.Der diesjährige Gipfel der G7-Länder findet vom 15. bis 17. Juni in der kanadischen Provinz Alberta statt. Das Land, das die G7-Präsidentschaft innehat, kann andere Länder oder internationale Organisationen zum Gipfel einladen, die nach seiner Ansicht einen Beitrag zu den Diskussionen leisten können. Südkorea war zuletzt 2023 vom damaligen Gastgeber Japan und zuvor 2021 von Großbritannien zum G7-Gipfel eingeladen worden.Dieses Jahr hat Kanada den Vorsitz der G7 inne.Im Fokus der Aufmerksamkeit steht, ob anlässlich Lees Teilnahme am G7-Gipfel ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan oder ein Spitzentreffen zwischen beiden ostasiatischen Ländern zustande kommen werden.