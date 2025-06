Badminton: An Se-young gewinnt Indonesia Open

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Badmintonspielerin An Se-young hat ihren fünften internationalen Titel in diesem Jahr gewonnen.Bei den Indonesia Open 2025 in Jakarta setzte sich An im Finale im Dameneinzel am Sonntag mit 2:1 gegen die Chinesin Wang Zhiyi durch.Zuvor hatte An auch bei den All England Open Badminton Champions mit einem Sieg über Wang im Finale den Titel gewonnen.An feierte damit ihren zweiten Titelsieg bei den Indonesia Open, nachdem sie das Turnier 2021 erstmals gewonnen hatte. Im Vorjahr hatte sie im Finale gegen die Chinesin Chen Yufei verloren.