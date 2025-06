[80 Jahre Unabhängigkeit – ein Rückblick] Das erste innerkoreanische Gipfeltreffen nach der Teilung (13.–15. Juni 2000)

Vom 13. bis 15. Juni 2000 kamen Südkoreas Präsident Kim Dae-jung und Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-il in Pjöngjang zum ersten innerkoreanischen Gipfel seit der Teilung zusammen.Schon bei seinem Amtsantritt im Februar 1998 hatte Präsident Kim Dae-jung seine Bereitschaft zu einem Gipfeltreffen mit Pjöngjang signalisiert, wenn Nordkorea dies wünsche. Viel Bewegung kam in die Angelegenheit, als der südkoreanische Präsident im März 2000 seine sogenannte „Berliner Erklärung“ vorlegte. Darin forderte er, den bislang vorwiegend zivilgesellschaftlichen Austausch auf die Regierungsebene auszuweiten, um einen Durchbruch in den innerkoreanischen Beziehungen zu erzielen. Pjöngjang reagierte positiv – beide Seiten setzten Sondergesandte ein, um den historischen Gipfel vorzubereiten.Am 13. Juni 2000 landete Präsident Kim Dae-jung mit seiner Ehefrau Lee Hee-ho auf dem Flughafen Sunan in Pjöngjang, wo Kim Jong-il beide persönlich in Empfang nahm – eine Szene, die weltweit für Aufsehen sorgte. Bis zum 15. Juni folgten insgesamt drei Gesprächsrunden zwischen den beiden Staatschefs. Höhepunkt war die am 15. Juni veröffentlichte gemeinsame Erklärung, in der unter anderem bekräftigt wurde, dass beide Koreas in der Frage der Wiedervereinigung eigenständig vorgehen wollen.In der Folgezeit schritt die Annäherung beider Koreas spürbar voran: Familienzusammenführungen wurden wieder aufgenommen, der Tourismus zum nordkoreanischen Geumgang-Gebirge nahm Fahrt auf und weitere zivilgesellschaftliche Austauschprogramme wurden initiiert. Für sein Engagement für die Versöhnung mit Nordkorea wurde Kim Dae-jung am 10. Dezember 2000 als erster Koreaner mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.