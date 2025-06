1.000 umsatzstärkste gelistete Unternehmen erzielten 2024 Rekordgewinn

Photo : YONHAP News

Die 1.000 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen in Südkorea haben letztes Jahr einen Rekord-Betriebsgewinn in Höhe von über 148 Billionen Won verzeichnet.Laut einer Analyse von Korea CXO Institute, einer Institution für Unternehmensanalyse, lagen die Betriebsgewinne der 1.000 umsatzstärksten Unternehmen im vergangenen Jahr bei 148,28 Billionen Won (109 Milliarden Dollar). Dies sind 92,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das Ergebnis wird auf einen Basiseffekt aufgrund schwacher Geschäftsergebnisse führender Unternehmen im Jahr 2023 zurückgeführt. Letztes Jahr war es zu einer Erholung gekommen.Das Verhältnis des Betriebsgewinns zum Umsatz lag bei 7,4 Prozent. Dies stellt die zehnthöchste Betriebsgewinnmarge in den letzten 25 Jahren dar.Auf den ersten fünf Plätzen beim Betriebsgewinn landeten SK Hynix, Samsung Electronics, Kia, Hyundai Motor und HMM.SK Hynix rückte letztes Jahr mit einem Betriebsgewinn von 21,33 Billionen Won (15,7 Milliarden Dollar) erstmals an die Spitze vor.