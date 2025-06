„Maybe Happy Ending” gewinnt sechs Tony Awards, darunter für bestes Musical

Photo : YONHAP News / UPI

Das koreanische Musical „Maybe Happy Ending“ hat sechs Tony Awards gewonnen.Bei der 78. Verleihung der Tony Awards am Sonntag (Ortszeit) in der Radio City Music Hall in New York erhielt „Maybe Happy Ending“ den Preis für das beste Musical.Die Produktion wurde auch in den Kategorien „Bestes Libretto eines Musicals“, „Beste Originalmusik“ und „Bestes Bühnenbild in einem Musical“ ausgezeichnet. Darüber hinaus gingen der Preis für die beste Musicalregie und der für den besten Hauptdarsteller in einem Musical an die Produktion.Das Musical hatte bei den diesjährigen Tony Awards zehn Nominierungen erhalten. Mit insgesamt sechs Tonys gewann es die meisten Preise bei der Verleihung.„Maybe Happy Ending“ ist ein Original-Musical über die zwei Hilfsroboter Oliver und Claire in der Zukunft, die sich ineinander verlieben. Das Musical mit Texten von Park Chun-hue (Hue Park) und Musik von Will Aronson feierte seine Premiere im Jahr 2016 in Südkorea. Mit dem Start der englischen Version im vergangenen November im Belasco Theatre in Manhattan, New York gelang der Sprung an den Broadway.Park wies beim Erhalt der Preise auf Bemühungen hin, um Indie-Pop in Südkorea, Jazz in den USA, die klassische Musik der heutigen Zeit und den traditionellen Broadway miteinander zu verschmelzen. Die Produktion sei wie ein Schmelztiegel, in dem alle Empfindungen zusammenfließen.