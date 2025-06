Südkoreas Militär: Einstellung von Beschallung an Grenze von Nordkoreas Verhalten abhängig

Photo : YONHAP News

Laut dem Vereinigten Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte hängt ein Stopp von Lautsprecher-Durchsagen an der Grenze vom Verhalten Nordkoreas ab.Diese Position bekräftigte sein Sprecher Lee Sung-jun am Montag vor der Presse. Ihm wurde die Frage gestellt, ob Südkorea einen Stopp der Beschallung erwägen könne, weil Nordkorea seit über einem halben Jahr keine Müllballons mehr geschickt habe.Unter Berücksichtigung der Sicherheitslage sei eine umfassende Überprüfung auf Regierungsebene erforderlich, fügte der Sprecher hinzu.Südkorea hatte im Juni letzten Jahres erstmals seit sechs Jahren wieder Lautsprecher-Durchsagen an der innerkoreanischen Grenze begonnen. Anlass war, dass Nordkorea Müllballons nach Südkorea hatte fliegen lassen.Darauf reagierte Nordkorea mit lärmenden Geräuschen aus seinen Lautsprechern im Grenzgebiet. Von dem Lärm fühlten sich Einwohner südlich der Grenze belästigt.Präsident Lee Jae-myung versprach im Wahlkampf, die vor über zwei Jahren gekappten innerkoreanischen Verbindungskanäle wiederherzustellen und die Beschallung an der Grenze zu stoppen. Er wolle damit vor allem zufällige Zusammenstöße zwischen beiden Koreas verhindern.